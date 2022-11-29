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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık son yolculuğuna uğurlandı

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#Konya#Seydişehir#Mustafa Işık
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:37

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. 4 aylık kızı Efnan'ı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, "Bak bir tanem, prensesin burada" dedi.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın nöbet tuttuğu sırada yıldırım düştü. Burada şehit olan Işık'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık son yolculuğuna uğurlandı
Evinin önünde helalik alınmasının ardından Işık'ın cenazesi, Ketenli Camisi'ne götürüldü. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık son yolculuğuna uğurlandı

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'MELEK GİBİYDİ ZATEN'

Derya Işık, tabuta sarılan kayınvalidesi Meryem Işık'ı teselli ederek, "Ağlama anne. O içinde nasıl gülüyor? Bak nasıl gülüyor Mustafa'm. İnci gibi dişleri görünüyor" dedi.

Meryem Işık da "Yiğidim, sana doyamadım. Nasıl dayanayım yiğidim?" diyerek ağladı.

 

4 aylık kızı Efnan'ı da eşinin tabutunun başına getiren Derya Işık, "Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik. Melek gibiydi zaten. Bir kanatları yoktu. Kanatları da oldu, bak nasıl uçuyor" diye konuştu.

Şehit Işık'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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#Konya#Seydişehir#Mustafa Işık

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