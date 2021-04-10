Şehit Uzman Çavuş Erkan Erdem, gözyaşlarıyla uğurlandı

Uzman Çavuş Erkan Erdem'in cenazesi, Siirt’teki törenin ardından havayoluyla Kayseri'ye, buradan da memleketi Niğde’nin Bor ilçesine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Bor Şehitliği'ne getirildi. Burada törene şehidin yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile vatandaşlar katıldı.



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KARLI DAĞLARI AŞIP, TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİN'



Törende şehidin eşi Arzu Erdem, annesi Hatice ve ağabeyi Serkan Erdem ve yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehidin annesi Hatice Erdem, oğlunun tabutuna sarılıp, "Vatan sağ olsun, böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diyerek göz yaşı döktü. Ağabeyi Serkan Erdem de, "Devletimizin canı sağ olsun tosunum, vatan sağ olsun" dedi.



İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in cenazesi, Bor Şehitliği'nde göz yaşları arasında toprağa verildi.

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