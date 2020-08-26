MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
GeriGündem Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı Gaziantep'e getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı Gaziantep'e getirildi
Abone Olgoogle-news

LİBYA'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın naaşı ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Uzman Çavuş, öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevli bulunduğu sırada rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, silah arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz şehit oldu. Şehadeti ile ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğan Bilal Yılmaz'ın naaşı, gece geç saatlerde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, protokol üyeleri ve askerler tarafından karşılanan Yılmaz'ın naaşı morga konuldu. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için bugün öğle vakti tören düzenlenecek. Şehidin cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmazın naaşı Gaziantepe getirildi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle