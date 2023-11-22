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Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: 'Camı açtığımda görmek istiyorum' dedi

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#Abdullah Köse#Ankara#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 11:46

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) babası Necati Köse, oğlunun cenazesini, gelini Büşra Köse'nin isteği üzerine evlerinin hemen karşısındaki mezarlığa defnettiklerini söyledi.

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Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, önceki gün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Operasyonda 10 terörist de etkisiz hale getirildi.

Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

Şehit Köse, Şırnak'ta 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Ankara'da törenle toprağa verildi. Şehidin cenazesi, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde babaevinin hemen karşısındaki Bağlum Mezarlığı'nda defnedildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Köse'nin, eve 70 metre uzaklıktaki mezarına bordo beresi konuldu.

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Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

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'İYİYİM, MERAK ETMEYİN DİYORDU'

Şehidin babası emekli öğretmen Necati Köse (70), oğluyla en son yaklaşık 2 ay önce yüz yüze görüştüklerini söyleyerek, "Telefonla sürekli görüşüyorduk.

Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Kuzey Irak'ın iç kısımda görev yapıyordu. Pazartesi öğlene doğru şehit olduğu haberi geldi. En son pazar günü akşamüstü 20.30 sıralarında telefonda annesiyle görüştü. 'İyiyim anne, beni merak etmeyin. Ben gayet iyiyim, ben sizi merak ediyorum' diyerek durumunu belirtti. Zaman zaman telefonda da birtakım şeyler oluşuyordu. Telefon ederken birtakım sıkıntılı şeyler oluyordu. Görüşme esnasında er geliyor diyor ki 'komutanım bir sıkıntı var.' Oğlum da 'kapatmak zorundayım' diyerek görüşmeyi kısıtlama durumuna giriyordu" dedi.

Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

'CAMI AÇTIĞIMDA GÖRMEK İSTİYORUM DEDİ'

Necati Köse, oğlunun cenazesini gelini Büşra Köse'nin isteği üzerine evlerinin karşısına defnettiklerini söyleyerek, "Kendi vasiyeti mi bilmiyorum. Ama eşi bu konuda büyükler olarak bize, 'Burada gömülmesini istiyorum. Ben camı açtığım zaman onu görmek istiyorum, onunla bağımı koparmak istemiyorum' dedi. Biz de onun fikirlerine saygı duyarak, bu şekilde şehidimizi tam balkonunun cephesine gelecek şekilde defnettik" dedi.

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Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

Necati Köse, oğlunun 2,5 yıllık evli ve Ela Lidya adında kızı olduğunu söyleyerek, "Vatanımız sağ olsun, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı. 

Şehit üsteğmenin cenazesi evinin karşısına defnedilmişti... Kahreden gerçeği babası açıkladı: Camı açtığımda görmek istiyorum dedi

 

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#Abdullah Köse#Ankara#Şehit

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