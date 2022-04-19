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Şehit üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari'de uğurlama töreni

#Hakkari#Pençe Kilit Operasyonu#Ömer Delibaş
Şehit üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkaride uğurlama töreni

‘Pençe - Kilit Operasyonu'nda Linik Dağı bölgesinde hava hücum harekatında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın (31) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketine uğurlandı.

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TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik 17 Nisan gecesi başlattığı 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Linik Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatı sonrası terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen mayına basan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Delibaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkaride uğurlama töreni

Evli ve 1 çocuk babası Muhabere Üsteğmen Delibaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Başsavcı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

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Şehit üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkaride uğurlama töreni

Şehit Delibaş için saygı duruşunda bulunularak, öz geçmişi okundu. Dua edilmesinden sonra şehit Delibaş'ın Türk bayrağını sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Ömer Delibaş'ın cenazesi, buradan da memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Şehit üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkaride uğurlama töreni

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#Hakkari#Pençe Kilit Operasyonu#Ömer Delibaş

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