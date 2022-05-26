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Şehit Sözleşmeli Er Mehmet Meral gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

#Yozgat#Mehmet Meral#Pençe Kilit Operasyonu
Şehit Sözleşmeli Er Mehmet Meral gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in cenazesi bugün memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ailesinin evine götürülerek helallik alındıktan sonra, ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sadef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgenerel Mehmet Ali Durmuş katıldı.

Şehit Sözleşmeli Er Mehmet Meral gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Törende şehidin annesi Şakire, babası Fahri Meral ve kız kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Büyüktaşlık köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Meral'in bekar olduğu öğrenildi. 

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Şehit Sözleşmeli Er Mehmet Meral gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Yozgat#Mehmet Meral#Pençe Kilit Operasyonu

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