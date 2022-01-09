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Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

#Mersin#Gülnar#Şanlıurfa
Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda dün askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu şehit evi yasa boğuldu.

Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Er Ertuğrul Ulupınar'ın cenazesi, Elazığ'da yapılan törenin ardından memleketi Gülnar ilçesine getirildi. Şehit Ulupınar için Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

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Törene, şehidin annesi Şadiye Ulupınar, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin aile üyeleri, Ulupınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı. Yakınlarını şehit veren Gülnarlı aileler de törene katılarak gözyaşı döktü.

Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olduğu öğrenilen Ulupınar'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Mersin#Gülnar#Şanlıurfa

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