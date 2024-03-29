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Şehit Savcı Kiraz’a hüzünlü anma

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#Çağlayan#İstanbul Adalet Sarayı#Mehmet Selim Kiraz
Şehit Savcı Kiraz’a hüzünlü anma
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:00

DHKP/C’li 2 terörist tarafından 31 Mart 2015’te makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 9’uncu yıldönümünde unutulmadı.

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na düzenlenen anmaya, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile meslektaşları ve baro temsilcileri katıldı. Şehit Savcı Kiraz’ın makam odası ziyaret edilerek karanfil bırakıldı ve Kuran’ı Kerim okundu. Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç özetle şunları söyledi: “Ülkemizi, milletimizi, adalet teşkilatımızı hedef alan terör örgütü mensupları, hangi kılığa bürünürse bürünsün adı, sanı, cismi, cürmü ne olursa olsun önünde sonunda adalet karşısında hesap vermekten kurtulamaz, adaletten kaçamaz. Kim bu suçu işlerse bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkûmdur. Masum bir insanın yaşam hakkını elinden almak bu dünyada en aşağılık, en büyük suçlardan biridir. Her nerede ve her ne şekilde olursa olsun terör bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler insanlığın ortak düşmanıdır.”

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Şehit Savcı Kiraz’a hüzünlü anma

‘ALIŞAMIYORUZ’

Şehit Savcı’nın babası Hakkı Kiraz, “2015’ten bu yana acımız taze. Yokluğuna bir türlü alışamıyoruz” diye gözyaşı döktü.

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#Çağlayan#İstanbul Adalet Sarayı#Mehmet Selim Kiraz

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