Şehit Savcı Kiraz ölümünün 6'ncı yılında adliyede anıldı... Bakan Soylu: Senin ve şehitlerimizin intikamını alıyoruz

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Savcı Kiraz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:



Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve Şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz... DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun... ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ ÖLÜMÜNÜN 6'NCI YILINDA ADLİYEDE ANILDI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin 6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma programı düzenlendi. Atrium alanında düzenlenen törene şehidin babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye çalışanları, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.

"GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ ODASINI ZİYARET ETTİK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Başsavcı Şaban Yılmaz, "Öyle bir meslek icra ediyoruz ki hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz. Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Savcı Mehmet Selim Kiraz da her zaman onur duyacağımız mesleğimizin en şerefli mensuplarından biriydi. Biz burada her an onun anılarıyla yaşıyoruz. Göreve başlar başlamaz savcımızın şehit edildiği odasını ziyaret ettik. Koltuğu, çalışma masası, ajandası, çok sevdiği 56 numaralı forması. Odadaki her bir parça eşyası onun hatırasını bugüne taşıyordu" dedi. "İŞİNE, DOSYALARINA TUTKUYLA BAĞLIYDI"

Başsavcı Yılmaz, "Mehmet Selim Kardeşimiz 6 yıl önce bugün, hain saldırıya hedef olmasaydı, Erzincan-Çayırlı'da 1998'de göreve başladığı günden beri nerdeyse çeyrek asırlık mesleki tecrübesi ile aramızda olacaktı. Selim savcımız 2015 yılı Mart ayının son günü evinden çıkıp adliyeye geldi. İşine, dosyalarına tutkuyla bağlıydı" diye konuştu. Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ilkokul 5. sınıfta terziye yardım ettiğini anlatan Başsavcı Yılmaz, aynı zamanda hattat olduğunu da belirterek "Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Aynı sınıfta birlikte okuduk. Daha sonra hâkim - savcı adayı olarak Eğitim Merkezinde de hukukumuz, dostluğumuz devam etti. Çalışkan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı. Hatırasının önünde saygı ve hürmetle eğiliyor, böylesi kıymetli bir evladı yetiştiren anne ve babasının ellerinden öpüyoruz" diye konuştu. ADALET BAKANI TELGRAF GÖNDERDİ

Programda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için gönderdiği telgraf okundu. Telgrafta, "Altı yıl önce bugün, milletimizin çok kıymetli bir evladı, adalet teşkilatımızın çok değerli bir mensubu olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, menfur bir terör saldırısında kaybetmenin acısını halen yüreğimizde derinden hissediyoruz. Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, görevini her zaman hakkıyla yerine getirmiş, hukuku, adaleti canı pahasına savunmuştur. Ona kurşun sıkan teröristler, aslında ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve demokratik hukuk devletimizin ayrılmaz parçası olan yargıyı hedef almıştır. Adaletsizliği ve hukuksuzluğu hâkim kılmak isteyenlere karşı tıpkı Mehmet Selim Kiraz savcımız gibi canımız pahasına da olsa mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadeleri yer aldı. Törenin ardından şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına gidilerek masasına karanfiller bırakıldı.













