×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit polis Fethi Sekin törenle anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fethi Sekin#Şehit Polis#Anma
Şehit polis Fethi Sekin törenle anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 07:00

Terör örgütü PKK’nın 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne düzenlediği saldırıda, canını siper ederek büyük bir katliamı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, saldırının 7’nci yıldönümünde törenle anıldı.

Haberin Devamı

İzmir Adliyesi’ndeki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir milletvekilleri, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, oda ve sivil toplum kuruluşları ile şehit Sekin ile Can’ın aileleri katıldı. Sekin için, Elazığ’ın Baskil ilçesindeki mezarı başında da tören düzenlendi.

YERLİKAYA: KALBİMİZDE YAŞIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Fethi Sekin için hazırlanan videoyu paylaşarak şöyle dedi: “Adı Fethi Sekin’di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. 3 evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesi’ni kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.”             

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fethi Sekin#Şehit Polis#Anma

BAKMADAN GEÇME!