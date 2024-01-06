Şehit polis Fethi Sekin törenle anıldı

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İzmir Adliyesi’ndeki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir milletvekilleri, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, oda ve sivil toplum kuruluşları ile şehit Sekin ile Can’ın aileleri katıldı. Sekin için, Elazığ’ın Baskil ilçesindeki mezarı başında da tören düzenlendi.

YERLİKAYA: KALBİMİZDE YAŞIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Fethi Sekin için hazırlanan videoyu paylaşarak şöyle dedi: “Adı Fethi Sekin’di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. 3 evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesi’ni kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun.”