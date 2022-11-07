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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

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#GAZİANTEP#Irak#Terör
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 14:08

IRAK’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
Bekar olan Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı



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#GAZİANTEP#Irak#Terör

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