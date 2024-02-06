Şehit pilotlara hazin veda

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Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kuvvet komutanları, çok sayıda emniyet ve ordu mensubunun yanı sıra şehitlerin aileleri ve sevenleri katıldı. Törenden önce şehitlerin naaşları başında pilot silah arkadaşları nöbet tuttu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın şehitler için cenaze namazı kıldırması ve helallik alınmasının ardından şehitler Gülen ve Öztürk’ün naaşları polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

NİŞANINI YAPACAKTIM

Şehit Gülen’in babası Mehmet Gülen, oğlunun tabutunu okşayıp veda ederken, annesi Hatice Gülen oğlunun fotoğrafını öptükten sonra “Her şeyini almıştım nişanını yapacaktım, nereye gidiyorsun yavrum” ağıtları yaktı.



