×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Ankara'da son veda

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Gaziantep#Şehit
Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 16:31

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen (33) ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'in (54) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilotların cenazeleri, dün akşam Ankara'ya getirildi.

Haberin Devamı

Bugün şehit pilotlar için Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

İlgili haberCumhurbaşkanı Erdoğandan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajıHaberi görüntüle

Cenazeler, buradaki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

Camide şehit aileleri, taziyeleri kabul etti. Şehit Gülen'in annesi Hatice Gülen burada oğlunun sözlüsüne sarılarak, "24 Şubat'ta nişanları vardı. Gelinim arkada kaldı. Oğlum giderken 'Allah'a ısmarladık' dedi. Aklına getiremiyorsun ki" dedi.

Haberin Devamı

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

BAKAN GÖKTAŞ TESELLİ ETTİ

Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı.

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda


Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına şehitlerin aileleri ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.

Haberin Devamı

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

Şehitlerin namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından şehitlerin tabutları, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

Şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen 

EL SALLAYARAK VEDA ETTİLER

Şehit Öztürk'ün kızı Ülkü Nehir, babasının tabutunun konulduğu cenaze arabasının arkasından koşarak gözyaşı döktü.

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

Şehit Gülen'in sözlüsü Merve Özden ise tabutun cenaze arabasına konulduğu sırada, 'Götürmesinler, ne olur götürmesinler' diyerek feryat etti. Şehit Öztürk'ün eşi Mehtap ile kızları Ülkü Nehir ve Elif Naz, törenin ardından el sallayarak şehide veda etti. Şehit pilotlar, Karşıyaka Polis Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

Haberin Devamı

Şehit pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürke Ankarada son veda

Şehit Pilot Levent Öztürk

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Gaziantep#Şehit

BAKMADAN GEÇME!