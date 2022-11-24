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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde dualarla anıldı

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#Çorum#Osmancık#Batman
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 12:54

Batman'da terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Gününde dualarla anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, kurum müdürleri ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Gününde dualarla anıldı

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Kaymakam Akpay, "Tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler, milletimize hizmet etmeye devam edecek. Onu hayattan koparanlar ise ebediyete kadar lanetlenecek" dedi. 

 

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#Çorum#Osmancık#Batman

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