Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde dualarla anıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, kurum müdürleri ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Kaymakam Akpay, "Tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler, milletimize hizmet etmeye devam edecek. Onu hayattan koparanlar ise ebediyete kadar lanetlenecek" dedi.