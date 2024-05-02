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Şehit Mustafa Şen’in son türküsü duygulandırdı

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#Antalya#Şırnak#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:12

Şırnak’ta Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. Şehit Mustafa Şen’in (23), görev yaptığı bölgede silah arkadaşıyla birlikte ‘neredesin sen’ adlı türküyü söylerken çekilen görüntüleri yürek burktu.

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Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

Şehit Mustafa Şen’in son türküsü duygulandırdı

Şehit Şen’in acı haberi Antalya’nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Şehidin cenazesi dün memleketi Manavgat ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından törenle toprağa verilirken, şehide ait son görüntüler de ortaya çıktı. Silah arkadaşının kayda aldığı görüntülerde Şen, ‘Neredensin sen’ adlı türküyü söylediği görüldü.

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Şehit Mustafa Şen’in son türküsü duygulandırdı

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#Antalya#Şırnak#Şehit

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