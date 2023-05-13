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Şehit Muhammet Küçük'e acı veda

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#Şehit#Muhammet Küçük#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 17:47

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük (23), memleketi Hatay’ın Hassa ilçesinde toprağa verildi. Yakup Küçük, şehit oğlunu el sallayarak uğurladı. Şehidin ikiz kardeşi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Küçük ise ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Hassa ilçesi Mazmanlı Küçükger Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit oğullarını kapıda karşılayan anne Zöhre ile baba Yakup Küçük, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Muhammet Küçüke acı veda

Şehidin ikiz kardeşi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Küçük, ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Evinde alınan helalliğin ardından, Yakup Küçük, oğlunu el sallayarak uğurladı.
Şehit Muhammet Küçüke acı veda

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Şehidin cenazesi, tören için mahalle mezarlığına getirildi. Buradaki törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ile şehidin yakınları katıldı. Törende oğlunun tabutunu öpen Zöhre Küçük, “Allah’tan para, pul istemedik. Tek istediğim, oğullarımın sağlıklı ve sıhhatli olmasıydı” dedi. Şehidin ailesini, törende bulunan yetkililer teselli etti.

Şehit Muhammet Küçüke acı veda

Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Küçük, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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#Şehit#Muhammet Küçük#Hatay

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