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Şehit Koçak'a, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

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#Şırnak#Uludere#Şehit
Şehit Koçaka, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 14:56

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi. Tabutun başında gözyaşı döken şehidin nişanlısı Özlem İdil ile annesi Güler Koçak el ele tutuşarak birbirlerine destek olmaya çalıştı.

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Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.

İlçenin Gölağzı Mahallesi Camisi önünde düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanriverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilişi sırasında yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Koçaka, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

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Koçak'ın cenazesi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Gölağzı Mahallesi'ndeki evine getirildi. İstanbul’dan gelen nişanlısı Özlem İdil, annesi Güler Koçak, babası Mahmut Koçak ve Afrin’ de görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Sadık Koçak tabuta sarılarak dakikalarca ağladı.

Yapılan askeri tören ve cenaze namazının ardından şehit Muhammed Koçak, Gölağzı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Koçaka, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

Şehit Koçaka, nişanlısı ve annesinden el ele uğurlama

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#Şırnak#Uludere#Şehit

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