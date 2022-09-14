Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasına veda... Cenaze törenine Bakan Soylu da katıldı

Güncelleme Tarihi:

#SAKARYA#Bakan Soylu#Muhammet Fatih Safitürk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 15:48

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti. Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Mardin’in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK’nın 6 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün, Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. Asım Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını babasının vasiyeti üzerine Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk’ün cenazesi, Kalaycı Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.

Haberin Devamı

Cenaze namazında konuşan Asım Safitürk’ün oğlu Ali Haydar Safitürk, “Babamın son 10 yılda hayatını, yaşantısını bizzat yaşadım. Bir çocuğunun şehit oluşunu, hastanede seyredişini, şehit olurken can verişini nasıl izlediğini seyretmek çok acayip bir duygu. Bir de babamın dün Allah’u Teâlâ’ya irtihal edişini seyrettim, nasip oldu.

Şehit Kaymakam Safitürkün babasına veda... Cenaze törenine Bakan Soylu da katıldı


Annemin omzuna başını dayayarak 1 dakikada canını teslim etti. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Babamın çok dertli acılı hayatını gördüm, çok acı çektiğini gördüm.
Şehit Kaymakam Safitürkün babasına veda... Cenaze törenine Bakan Soylu da katıldı


En büyük acısı da 50’ye yakın şehidi için mahkemelere gidip, Gaziantep’te mahkemenin kapısında ayakta duramayacak bir takatle duvara dayanıp, ‘Maalesef adalet tecelli etmedi’ deyişini hiçbir zaman unutmayacağım.
Şehit Kaymakam Safitürkün babasına veda... Cenaze törenine Bakan Soylu da katıldı


İnşallah bu yüce ülkemiz, bu büyük ülkemiz ufak tefek kusurlarını aşıp, çok selametli bir düzlüğe çıkacaktır” dedi.

Gözden Kaçmasın

İçişleri Bakanı Soyludan Yunanistan tepkisi: Lanet olsun insanlığınızaİçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan tepkisi: Lanet olsun insanlığınızaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#SAKARYA#Bakan Soylu#Muhammet Fatih Safitürk

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan