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Şehit karakol komutanı, Antalya'da son yolculuğunu uğurlandı

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#İlhan Kesekler#Mersin#Anamur
Şehit karakol komutanı, Antalyada son yolculuğunu uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 15:14

Mersin'in Anamur ilçesinde cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler'in (52) cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

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Kaza, 22 Şubat'ta Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde Cezaevi Karakol Komutanı olan 3 çocuk babası Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kesekler, 28 Şubat'ta şehit oldu. Cenazesi helikopter ile Antalya'ya getirilen şehit Kesekler için öğle vakti Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehit karakol komutanı, Antalyada son yolculuğunu uğurlandı

Törene Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşı döken şehidin eşi Deniz Kesekler'i, kadın komutan teselli etti. Kesekler'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

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#İlhan Kesekler#Mersin#Anamur

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