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Şehit Halisdemir'in kabri başında anıldı

#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Anma Töreni

Niğde Valiliği tarafından, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemirin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında anma programı düzenlendi.

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Programa, Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Koç ve protokol üyeleri, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, dua okudu, mezara gül ve karanfil bıraktı ve su döktü. Vali Koç daha sonra şehit Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin ve ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.

’MİLLETİMİZ DEVLETİNE SAHİP ÇIKARAK TANKLARIN ÖNÜNE YATTI’

Programın ardından açıklamalarda bulunan Vali Koç, "Bu milletin hürriyetine, vatanına, bayrağına olan sevgisi, Cumhurbaşkanımız’ın çağrısıyla millette topyekun vücut buldu. Milletimiz hem iradesine hem Cumhurbaşkanımızın çağrısına, hem bayrağına, hem devletine sahip çıkmak için o gece meydanları doldurdu, tankların önüne yattı. Sadece elinde Türk bayrağıyla göğsündeki imanıyla bu hainlere geçit vermedi. Kahraman şehit Ömer Halisdemir de attığı ilk kurşunla darbenin seyrini değiştirdi ve Türkiye o karanlık gece bambaşka bir sabaha uyandı. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere o gece şehadete yürüyen kahraman vatan evlatlarının hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

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#Ömer Halisdemir#15 Temmuz#Anma Töreni

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