Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

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Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız, dün görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu'nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesine karşın Öneryıldız, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Ormanbağı köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Abdülbaki Olgaç, şehidin yakınları, güvenlik korucuları ve köy sakinleri katıldı.

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Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende şehit ailesine Türk bayrağı verdi. (DHA)