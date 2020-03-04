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Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'a acı veda

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Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'a acı veda
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün teröristlerce Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan (29), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere merkez Doğancı Mahallesi Karakozak Sokak’taki evlerinin önüne getirildi. Burada alınan helallik ve edilen duaların ardından Kavastan için Şehit Eyüp Kahraman Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, şehidin annesi Münevver Tekir, ablası Öznur Kavastan, dedesi Rıfat Tekir (86) ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Kavastan'ın yakınları, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit gümrük memuru Özgür Kavastana acı veda


Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, belediye mezarlığı şehitlik bölümünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit gümrük memuru Özgür Kavastana acı veda


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