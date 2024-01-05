Adalet Bakanı Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadele devam edecek

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Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda, facianın önüne geçilmesi için canını siper eden şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, saldırının 7'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. İzmir Adliyesi’ndeki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanı sıra Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir milletvekilleri, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ın aileleri katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Adliyesi çalışanları tarafından hazırlanan barkovizyon gösterisi sunuldu.

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'KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin 7 yıl önce kahramanca, İzmir Adliyesi'nde çalışanları bombalı eylemle şehit etmek için gelen teröristlerle, mücadele ederken, kendi hayatlarını feda ettiklerini söyledi. Olayı anlatan Bakan Tunç, "Fethi Sekin, trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken tehlikeyi fark edip, İzmir Adliyesi’nde bombalı eylem girişimini fark edip, hemen canı pahasına teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptığı mücadele sırasında şehit oldu. Böylelikle adliye personellerimizin kurtulmasına vesile oldu. Kahramanca mücadele etti. Trafik polislerinin terörle mücadele konusunda böyle bir çalışması olmamasına rağmen silahına sarıldı, kahramanca mücadelesini yaparak terör eylemini önlemiş oldu. Musa Can ise görevi başında hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin" dedi. Bakan Tunç, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, 40 yıldan bu yana mücadeleyi sürdürdüklerini de ifade etti. Terörün her çeşidi ile mücadele edildiğine dikkat çeken Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Terör insanlık suçudur, terör yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenler, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. 40 yıldan bu yana şehitlerimiz, bu ülkenin birlik bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda ettiler. Onların emaneti olan geleceğimize sahip çıkacağız. Bizler bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen, her türlü şer şebekesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin milli bütünlüğünü bozdurmayacağız. Ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek."

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'CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINDA HUZUR SÖZÜ'

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nda milleti, huzurlu bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Bugün, 7 yıl önce şehit verdiğimiz Fethi Sekin ve Musa Can ağabeyimizi rahmetle yad ediyoruz. Bu vatan uğruna canlarını feda eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, terörle mücadelede gerek canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Onların emanetine her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi terörden arındırarak huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içinde hiç durmadan çalışacağımıza, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizin, dünyanın huzurlu lider ülkeleri arasında yer alması için taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Programda konuşan İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel ise vatanın her karışını savunmak için şehitlik mertebesine ulaşanları anmak adına toplandıklarını belirtti. Sel, 2017'de İzmir Adliyesi'ne kanlı bir eylem yapmak için gelenlere, canlarını hiçe sayarak kanlı saldırıyı bertaraf edenleri rahmet ve şükranla andıklarını dile getirdi. Törenin ardından şehit Fethi Sekin’in anıtına ve şehidin hayatını kaybettiği noktaya karanfil bırakıldı.