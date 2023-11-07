Şehit evlada son bakış

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Şehit Onur Özbek’in cenazesi Kilis’te dün sabah düzenlenen uğurlama töreninin ardından Niğde'ye götürüldü. Yıldıztepe Beldesi Camisi’nde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı. Şehit asker, cenaze namazı sonrası belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.