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Şehit evlada son bakış

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Şehit#Onur Özbek
Şehit evlada son bakış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:00

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üste meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek (25), dün memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Onur Özbek’in cenazesi Kilis’te dün sabah düzenlenen uğurlama töreninin ardından Niğde'ye götürüldü. Yıldıztepe Beldesi Camisi’nde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit evlada son bakış

Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı. Şehit asker, cenaze namazı sonrası belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 

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#Suriye#Şehit#Onur Özbek

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