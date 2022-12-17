Şehit evlada acı veda... Kalk oğlum evimize geldik

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz (27), Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde10 gün süren tedavisinin ardından önceki gün şehit oldu. Üsteğmen Yavuz’un cenazesi dün ilk olarak Bursa’nın Mudanya ilçesindeki baba ocağına getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hellallik alındığı sırada şehidin annesi Zerrin Yavuz, “Evimize geldik oğlum. Çocuğum, şeref duydum annem. Gururun en büyüğünü yaşattın. Acımın tarifi yok, gururumun da tarifi yok. Ben senin yanındayım annem. Paşam benim. Çok gururluyum aslanım. Kalk annem, evimize geldik” diyerek gözyaşı döktü. Baba Sadık Yavuz ise “Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir” diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz için Turan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ise Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra şehit yakınları, askeri ve mülki erkan ile kent protokolü katıldı. Zerrin-Sadık çiftinin 2 oğlundan biri olan şehit Tunahan Yavuz, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi.

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ZIPKIN GİBİ ÜSTEĞMENDİ

Üsteğmen Tunahan Yavuz’un şehit olmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Twitter’dan“Gerçek bir subay, zıpkın gibi bir üsteğmendi” paylaşımı yaptı.