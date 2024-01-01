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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

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#Eren Bülbül#Trabzon#Şehit
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 14:38

Trabzon'da, yaklaşık 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), doğum gününde anıldı. Sosyal medyada kullanıcıları, paylaşımlarda bulunarak, Eren Bülbül'ün yaş gününü kutladı.

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Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı.

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

1 Ocak 2002 doğumlu Eren Bülbül için sosyal medyada binlerce takipçi, paylaşım ve yorumlarda bulundu. Takipçiler, Eren Bülbül'ün hafızalara kazınan fotoğraflarını 'İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak' yorumlarıyla sayfalarında paylaşıp, kutlama ve anma mesajları yayımladı.

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Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı

Şehit Eren Bülbül, doğum gününde anıldı


 

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#Eren Bülbül#Trabzon#Şehit

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