Şehit er Eyyüp Uğurlu, Gaziantep'te son yolculuğa uğurlandı

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Eyyüp Uğurlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

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