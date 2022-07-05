Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi: Adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Uzman Çavuş Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı.

Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi.

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SON İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi’ne adını verdiklerini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜL'ÜN CENAZESİ HELALLİK İÇİN BABA EVİNE GETİRİLDİ

Öte yandan Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, helallik alındı. Şehidin ailesine baş sağlığı dilemek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve askeri yetkililer eve geldi. Şehit yakınları, şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Şehit Enes Özgül'ün cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'de öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı için götürüldü.

