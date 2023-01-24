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Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

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#Gaffar Okkan#Şehit#Emniyet Müdürü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 13:30

Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapanken terör saldırısında şehit olan Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 22'nci yıl dönümünde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

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Gaffar Okkan'ın şehadetinin 22'nci yıl dönümünde Hendek Aile Kabristanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan'ın yakınları ile emekli Emniyet Müdürü İbrahim Solmaz katıldı. İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından programda, Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunduğu programda ayrıca Türk bayrağı ile Gaffar Okkan'ın fotoğrafının asılı olduğu paramotor uçuş yaptı.

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı



​'ZAMAN KAVRAMI YOKTU'

Gaffar Okkan'ın değerli bir kahraman olduğunu söyleyen Vali Kaldırım, "Görev yaptığı vatanın her köşesinde, her toprağında, her karesinde gerçekten asil milleti, vatanı ve bayrağı için son derece fedakarca çalışmış, mesai kavramı gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getirmiş, üstüne aldığı sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş ve bu emaneti gelecek kuşaklara, gençlere asil milletimize emanet etmiş; çok değerli bir kahramanımızdır. Allah, gani gani rahmet eylesin" dedi. 

Şehit Okkan’ın devresi, emekli Emniyet Müdürü İbrahim Solmaz da "6 yıl polis enstitüsünde beraber çalıştık. Gaffar Okkan, Diyarbakırlılar için hem evlat hem de manevi baba olmuştur. Diyarbakırspor'a verdiği emeklerle ve çabalarla 1'inci Lig'e taşımıştır. Ayrıca en az 60 öğrenciye kendi imkanları ile burs verir gibi eğitimle ilgili her türlü sorun ve masrafına katılmıştır. Zaman kavramı yoktu. En erken eve, saat 04.00'de giderdi. O saatten önce evine gitme şansı yoktu ve onu ilke edinmişti. Sabaha kadar, bütün cadde ve sokakta, en ücra köşede müdürümüzü görürdünüz. Hakkı ödenmezdi" diye konuştu. 

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#Gaffar Okkan#Şehit#Emniyet Müdürü

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