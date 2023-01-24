Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

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Gaffar Okkan'ın şehadetinin 22'nci yıl dönümünde Hendek Aile Kabristanlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan'ın yakınları ile emekli Emniyet Müdürü İbrahim Solmaz katıldı. İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından programda, Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Duaların okunduğu programda ayrıca Türk bayrağı ile Gaffar Okkan'ın fotoğrafının asılı olduğu paramotor uçuş yaptı.