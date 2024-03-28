Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adliyede anıldı

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray atrium alanında düzenlenen törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit savcının babası Hakkı Kiraz, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, adliye çalışanları ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç katıldı. İlk konuşmayı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın 9 yıl önce 31 Mart günü vahşi bir planın, hain bir saldırı sonucunda şehitlik makamına erdiğini belirterek "Mehmet Selim kardeşimizi şehit edenler onun adalet, sevgi, merhamet dolu yüreğine tahammül edemedi. Her birimiz birer Mehmet Selim Kiraz olarak hiçbir saldırıya, tehdide boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğilmeyeceğiz" dedi. 6 Şubat 2024 günü İstanbul Adliyesine yapılan terör saldırısına değinen Yılmaz, "Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi güçlü dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef devam eden tehditler var, tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklar" diye konuştu. Mehmet Selim Kiraz'ın çok sevdiği işini yaparken makamında şehit edildiğini vurgulayan Başsavcı Yılmaz, "Adliyemizin abidesi, adalet şehidimiz Selim kardeşimizi asla unutmayacağız" dedi.

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ADALET BAKANI TUNÇ: KAHRAMAN BİR SAVCIYDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Şehit savcımızı sadece bugün değil, sadece anma programında değil, 9 yıldır her zaman hayırla yâd ediyoruz. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Şehidimiz, hepimizin gönlünde bu ülkenin çok kıymetli bir evladı ve adalet teşkilatımızın çok değerli bir mensubu olarak yaşamaya devam ediyor. Kendisi bir ömür adaletle, adalet için yaşadı. Ve adalet uğruna şehit oldu. Biz onu adalete olan inancıyla hatırlıyoruz. Bu ülkenin geleceği için, birliği ve beraberliği için canı pahasına hainlerin üzerine giden kahraman bir savcıydı Mehmet Selim Kiraz. Onu her zaman bu duygu ve düşüncelerle hatırlayacağız ve anacağız" dedi.

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"24 BİNE YAKIN HAKİM SAVCI ADALETİN TECELLİSİ İÇİN GÖREV YAPIYOR"

Tunç, "Şimdi Mehmet Selim Kiraz'ın izinden gidecek, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapacak yüzlerce hâkim, savcı yetişiyor. Bu ülkenin 24 bine yakın hâkim ve savcısı şu an adaletin tecellisi için görev yapıyor. Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir, hainler, alçaklar, millet ve memleket düşmanları ne yaparsa yapsın bunu asla engelleyemez. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin'leriyle, Ömer Halisdemir'leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzenimizi hain odaklara hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz" diye konuştu.

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ADLİYE'YE YÖNELİK SALDIRIYA DEĞİNDİ

6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısına değinen Bakan Tunç, "O alçak girişim polislerimizin kahramanlığı sonucu bir faciaya dönüşmeden engellendi. Biz o gün buradaydık. Adalet personelimize, Çağlayan adliyemize yönelik saldırı girişimini en sert şekilde kınadık. Sonrasındaki sürecin takibini yaptık, yapıyoruz" dedi.

HAKKI KİRAZ: BİZ KADERE İNANAN İNSANLARIZ

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise, "Biz kadere inanan insanlarız. Elhamdülillah biz kadere iman etmişiz. Ve acizane ben kendimi söyleyeyim, öyle bir ailede büyüdüm, vatan sevgisinin imandan olduğunu, vatanını sevmeyenin imanının olmadığını işite işite, söylene söylene büyüttüler bizi, bizim atalarımız. Onun için vallahi biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz. Allah bu millete, bu devlete, bu vatana, zeval vermesin. Ve bu vatanın birlik, beraberliğini bozanlara, bölmeye çalışanlara da Allah fırsat vermesin" dedi. Evladının yokluğuna halen alışamadıklarını ifade eden Kiraz, "Halen de seviyoruz. Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi birer Selim kadar kendime yakın görüyorum. Ve sizleri yürekten de seviyorum. Allah size zeval vermesin, sizler var oldukça bizde var oluyoruz" şeklinde konuştu. Olayın kendilerini etkilediğini söyleyen Kiraz, "Yani bize bu olay bizi etkilemedi desem ben de onu söylememiş olurum. Gerçekten beni de etkiledi. Aile bireylerini etkiledi. Sizleri etkiledi. Akrabalarını etkiledi. Bizleri, sonsuz derecede yani telafisi mümkün olmayan şekillerde de etkiledi. Ama varsın olsun, etkilesin, vatan sevgisi bundan daha üstündür" ifadelerini kullandı.

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MAKAM ODASINA KARANFİLLER BIRAKILDI

Konuşmaların ardından savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına gidildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da yer aldığı sırada dualar okundu. Daha sonra şehit savcının masasına adliye personelleri tarafından karanfiller bırakıldı.