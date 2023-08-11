Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu... Ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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