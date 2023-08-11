×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu... Ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Özdemir#Şehit#Cenaze
Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu... Ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 14:42

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Sametcan ve Duran Özdemir, şehit ağabeylerini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Haberin Devamı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu... Ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar



Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, son yolculuğuna ağabeylerini asker selamı ile uğurladı.

Şehit Özdemir’in cenazesi, öğle vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki Yeşilkent Şehitliği’nde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu... Ağabeylerini asker selamıyla uğurladılar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Özdemir#Şehit#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!