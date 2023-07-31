Şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya anıldı

Haberin Devamı

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille, eşi, astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebek şehadetlerinin 5'inci yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde törenle anıldı. Törene İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz katıldı. Törende İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Gökhan Dolaş ve beraberindekiler şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.