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Şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya anıldı

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#Nurcan Karakaya#Şehit#Hakkari
Şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya anıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:44

Hakkari Yüksekova'da 5 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, olayın yıl dönümünde kabirleri başında anıldı.

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Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille, eşi, astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehit Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya anıldı

Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebek şehadetlerinin 5'inci yıl dönümünde kabirlerinin bulunduğu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde törenle anıldı. Törene İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz katıldı. Törende İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Gökhan Dolaş ve beraberindekiler şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.

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#Nurcan Karakaya#Şehit#Hakkari

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