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Şehit babaya son dokunuş

Güncelleme Tarihi:

#Siirt#Şehit#Aydın Ceylan
Şehit babaya son dokunuş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Siirt’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk’in annesinin kucağında babasının tabutuna dokunması herkesi ağlattı.

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Siirt’in Pervariilçesi Doğan köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın ( 33) cenazesi dün sabah düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Çanakkale’ye gönderildi. Şehit Ceylan içinYenice ilçe merkezindeki Çarşı Camisi’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

ANNENİN FERYADI AĞLATTI

Şehidin annesi Gülten Ceylan’ın “‘Keşke Şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan’ demişti. Ağlamayacağım” diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk Ceylan ise olup bitenden habersiz, annesinin kucağında babasının tabutuna dokundu. Şehidin cenazesi, kılınan namazının ardından Çakıroba köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Şehit Ceylan’ın cenazesini karşılamak için Çanakkale Havalimanı’na giden annesi Gülten Ceylan ve babası Bekir Ceylan, Çan ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Bekir Ceylan, hafif yaralandı.

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#Siirt#Şehit#Aydın Ceylan

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