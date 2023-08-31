×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit babaya son bakış

Güncelleme Tarihi:

#Buğra Çalgay#Çorum#Şehit
Şehit babaya son bakış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:00

Askeri aracın devrilmesiyle şehit olan Astsubay Buğra Çalgay, Çorum’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan’ın cenaze aracının ardından bakması yürek dağladı...

Haberin Devamı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesiyle şehit olan 29 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay’ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı’na, buradan da kara yoluyla Çorum’a götürüldü.

Şehit babaya son bakış

Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay’ın cenazesi, eşinin isteğiyle Buharaevler Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip helallik alındı. Eşi Esmanur Çalgay, şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınırken şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan’ın cenaze aracının ardından bakışı yürek yaktı. Şehidin cenaze töreni Akşemseddin Camisi’nde yapıldı. Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği’nde toprağa verildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Buğra Çalgay#Çorum#Şehit

BAKMADAN GEÇME!