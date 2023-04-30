Şehit babaya son bakış

Haberin Devamı

Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Gündüz için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi.

Cenazede annesi Hacer, eşi Melike İpek ve kız kardeşi Şerife Gündüz, tabuta sarılarak ağladı. Kızı Beren’in gözyaşları ise yürek dağladı. Şehidin babası Metin Gündüz’ün ise geçen yıl vefat ettiği belirtildi. Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan namazın ardından Gündüz’ün cenazesi, Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde toprağa verildi.