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Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

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#Şenay Aybüke Yalçın#Batman#Çorum
Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 12:36

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 6 yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), ölüm yıl dönümünde memleketi Çorum'da kabri başında anıldı.

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Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşte, başka bir araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı. Buradaki anmaya Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın'ın mezarına çiçekler konuldu. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

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#Şenay Aybüke Yalçın#Batman#Çorum

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