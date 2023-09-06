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Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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#Ünal Sipahi#Şehit#İzmir
Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 15:35

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi (34), ailesinin yaşadığı İzmir'de toprağa verildi. Törende güçlükle ayakta duran eşi Sevgi Sipahi (30), tabuta sarılıp, "Kurban olurum, aşkım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızları Eslem Sare (3) ve Sayra (2) ise babalarının tabutuna dokunup, el salladı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül'de teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, şehit oldu.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Şehit Astsubay Üstçavuş'un şehadet haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan eşi Sevgi Sipahi'ye verildi. Büyük üzüntü yaşayan Sevgi Sipahi, gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

11 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit Sipahi'nin 5 yıllık evli olduğu, 2 ve 3 yaşında 2 kız çocuğunun bulunduğu belirtildi. Şehidin babası Nihat (59) ile annesi Zeynep Sipahi (57) memleketleri Kayseri'den törenin yapılacağı İzmir'e geldi.

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Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şehidin cenazesi, dün kente getirildi. Bugün ise protokol ve askeri yetkililer tarafından eşlik edilen şehidin cenazesi, helallik alınması için Kızılüzüm Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Şehidin cenazesi evine getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Ünal Sipahi'nin cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenen tören için Binali Yıldırım Millet Bahçesi Camisi'ne getirildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Cenaze törenine eşi Sevgi Sipahi, babası Nihat Sipahi, annesi Zeynep Sipahi, kızları Eslem Sare, Sayra, kardeşleri Havva, Cevriye, Nurgül, Hüseyin ve Hakan Sipahi ile İzmir Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

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Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Başkanı törene çelenk gönderdi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Törende güçlükle ayakta duran eşi Sevgi Sipahi, "Kurban olurum, aşkım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kızları Eslem Sare, Sayra ise babalarının tabutuna dokunarak el salladı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Şehidin yakınları, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası şehit Ünal Sipahi'nin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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Cenazeye katılanlar, tekbirle şehidi son yolculuğuna uğurladı. şehit Sipahi'nin naaşı, Kızılüzüm Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, son yolculuğuna uğurlandı... Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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#Ünal Sipahi#Şehit#İzmir

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