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Şehit astsubay uğurlandı

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#OSMANİYE#Uyuşturucu Operasyonu#Hasan Bozkurt
Şehit astsubay uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

OSMANİYE’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateşte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, memleketi Hatay’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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3 çocuk babası Astsubay Hasan Bozkurt’un cenazesi dün sabah Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesine götürüldü. Şehit Bozkurt için Dörtyol’un Yeşilköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Fatma, babası Remzi ve eşi Meltem Bozkurt ile kardeşleri törende gözyaşı döktü.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Bozkurt'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

 

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#OSMANİYE#Uyuşturucu Operasyonu#Hasan Bozkurt

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