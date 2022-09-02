Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı

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Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz’ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.