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Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı

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#Mersin#Tarsus#Pençe Kilit Operasyonu
Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 15:26

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz’ün şehadet haberi memleketi Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Meteöz’ün şehadet haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı

Okan Meteöz’ün astsubay öğrencisi eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Meteöz için Tarsus ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Meteöz'ün tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Okan Meteöz'ün cenazesi götürüldüğü Hacıhamzalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Mersin#Tarsus#Pençe Kilit Operasyonu

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