×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit astsubay, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Astsubay#Şehit
Şehit astsubay, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 15:11

Kayseri’de, cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği kazada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Kaza, 21 Mart’ta saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 30'uncu kilometresinde İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye giden İ.B. idaresindeki 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çullu’nun cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi.

Şehit astsubay, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Çullu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Emine Çullu’yu oğlu Yusuf Mert (19) teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Nebi Çullu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Astsubay#Şehit

BAKMADAN GEÇME!