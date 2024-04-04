Şehit astsubay, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Kaza, 21 Mart’ta saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun 30'uncu kilometresinde İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye giden İ.B. idaresindeki 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çullu’nun cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Şehit Çullu’nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşlarına boğulan şehidin eşi Emine Çullu’yu oğlu Yusuf Mert (19) teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Nebi Çullu, son yolculuğuna uğurlandı.