Şehit aileleri ve gazilerden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki

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Fırat, dernek üyeleriyle TBMM Çankaya girişi yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlediği basın toplantısında, "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyen bir ecdadın torunları olarak bu coğrafyada bin yıldır bedel ödediklerini söyledi.

Milletin, vekil olarak Meclis'e gönderdiği İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını veren aziz şehitlerin yakınlarına küfretme cüretini gösterdiğini dile getiren Fırat, şunları kaydetti:

"Lütfü Türkkan'ın çirkin tutum ve davranışları, biz şehit ailelerini ve gazileri derinden üzmüştür. Şehit yakınlarının tepkisinin sebebi ne olursa olsun, bir partinin grup başkanvekili, şehidin kız kardeşine küfür ve hakaret edemez. Siyaset yapıyorsanız vatandaşın tepkilerine tahammül göstereceksiniz. Şehit aileleri ve gaziler olarak kim ki eli kanlı bebek katili bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla iş tutarsa, sempati beslerse gittiği her ilde karşısında şehit ailelerini ve gazileri görecektir."

Fırat, tepkilerinin, siyaset üstü, haklı bir tepki olduğunu, kimsenin bu haklı tepkiyi farklı yönlere çekmemesi gerektiğini belirtti.

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Türkkan'ın yakışıksız tavrıyla, bebek katili terör sevicilerinin ekmeğine yağ sürdüğünü vurgulayan Fırat, "Türk milletini, gazi Meclisimizde temsil edenlere yakışmayan bu çirkin üslubundan dolayı ismi geçen milletvekilini kınıyor, samimiyetten uzak özrünün yetersiz olduğunu bildirerek, mensubu bulunduğu parti tarafından bir an evvel ihraç edilerek siyasetten uzaklaştırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.