Şehir Hatları 23 Ağustos pazar günü yapılacak bazı seferde değişiklik yaptı.. İşte değişen saatler
Şehir hatları tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle 23 Ağustos Pazar günkü seferlerde değişikliğe gidildi.
Şehir hatlarından yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları nedeniyle 23 Ağustos Pazar günkü seferlerimizde aşağıdaki düzenlemeleri yaptık:
1. Kanlıca İskelesi 08.00-13.00 saatleri arasında yarışçı ve görevliler dışındakilere kapatılacaktır.
2. Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer –Eminönü seferinin Kanlıca uğraması iptal edilmiştir.
3. Emirgan kalkışlı 10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan- Kanlıca- Anadolu Hisarı-Bebek) seferleri iptal edilmiştir.
4. Bebek kalkışlı 10.30- 12.00- 13.30 orta ring (Bebek-Anadolu Hisarı-Kanlıca-Emirgan) seferleri iptal edilmiştir.
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