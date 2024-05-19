Şehir eşkıyaları... Güpegündüz kaçırıp gasp ettiler

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Şüpheliler çevrede onlara engel olmak isteyen iki vatandaşı da tehdit ederek yollarına devam etti. O anları evlerinde kayda alan vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdiler. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Polisler, park halinde bulunan araca baskın düzenledi. Kaçırılan M.A. kurtarılırken, şüpheliler Altay H. (24), 3 suç kaydı olan Kerem B. (29) ve 4 suç kaydı olan Sezar Ş. (22) kıskıvrak yakalandı.

100 BİN TL PARA ÇEKTİRMİŞLER

Aldığı darbelerden dolayı hastanede tedavi altına alınan M.A., ifadesinde, “Bir kadını istismar ettiğimi söylediler ve darp ederek araçlarına bindirdiler. O an üzerimde bulunan bin dolara el koydular. Ayrıca beni zorla ATM’ye götürerek 100 bin TL para çektirdiler” dedi.

Yapılan aramalarda gasptan elde edildiği düşünülen bin 10 dolar ve 42 bin 400 TL ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.