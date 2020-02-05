Şehidin mezarından direğiyle söküp alınan bayrak bulundu

Terör örgütü PKK'nın 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'ndaki bir minibüse düzenlediği bombalı saldırıda, Deniz Tutum yaşamını yitirdi. Sivil şehit Deniz Tutum'un Adalızade Mezarlığı'naki kabrini geçen cuma günü ziyarete giden babası Şahin Tutum, kızının baş ucundaki Türk bayrağı ve direğinin yerinde olmadığını gördü. Baba Tutum, durumu önce mezarlık amirliği yetkililerine, ardından polise bildirdi. Tutum'dan gelen şikayet üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği görevlileri, yaptıkları araştırma sonrasında, bayrak ve direğini Sabri Mumcu Caddesi üzerindeki bir kavşakta buldu. Bayrak ve direk yenilendikten sonra Deniz Tutum'un mezarının başına tekrar dikildi.

"KİM YAPTIYSA BULUNSUN"

Kızının mezarının başındaki direğin sökülerek Türk bayrağıyla alınmasına anlam veremediğini belirten baba Şahin Tutum, DHA'ya telefonla yaptığı açıklamada başta belediye yetkilileri olmak üzere kendisiyle ilgilenenlere teşekkür ederek, "Kuşadası emniyetinden tek bir isteğim var. O da suçluların bir an önce yakalanması. Yaşadığımız bu üzücü olaydan sonra bizimle yakından ilgilenen Kuşadası Belediyesi yetkililerine ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği Müdürü Gökhan Sövüt ise acılı babanın üzüntüsünü giderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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