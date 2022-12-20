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Şehidin kanı yerde kalmadı! Bakan Soylu operasyonu adım adım izledi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Soylu#Terörist#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 14:58

Jandarma tarafından Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresiİ bölgesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adım adım izledi.

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Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla CUDİ DAĞI TUŞİMİYA DERESİ bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK’lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi.

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OPERASYONA ŞEHİT TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ İSMİ VERİLDİ

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

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Şehidin kanı yerde kalmadı Bakan Soylu operasyonu adım adım izledi

SÜLEYMAN SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

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Operasyonun ardından Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık" dedi.

Şehidin kanı yerde kalmadı Bakan Soylu operasyonu adım adım izledi

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#Bakan Soylu#Terörist#Operasyon

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