Şehide veda... Babası otomobil sürprizi yapacaktı

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Baba Hakan Şimşek’in oğluna sürpriz yapacakken acı haberini aldığı öğrenildi. Şehidin dayısı, “Şehidimize babasının bir sürprizi vardı, bir araç aldı kendisine. Öğlen telefonla aradı bilgisini vermek için, ulaşamadık. Ne yazık ki şehit olduğu haberini aldık” dedi.Dayı Selçuk Ulu, Batuhan Şimşek’in ailenin ikinci şehidi olduğunu belirtti. Ulu, 1995 yılında amcaları Tekin Ulu’yu da aynı bölgede şehit verdiklerini söyledi. Şehit Batuhan Şimşek dün Gaziemir 15 Temmuz Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde defnedildi.