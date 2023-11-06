Şehide veda

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Şehidin cenazesi ilk olarak Göksun ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Duaların edilip helallik alınmasının ardından Ulu Cami’de tören yapıldı. Buradaki törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekilleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre askerler tarafından omuzlarda taşınan şehit Bektaş’ın cenazesi, götürüldüğü Huğtaş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

SURİYE’DEN ACI HABER

Suriye’de, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek (25) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Özbek’in şehadet haberi, memleketi Niğde’nin Yıldıztepe kasabası Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde oturan annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek’e yetkililer tarafından ulaştırıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Özbek’in baba evinin bulunduğu bölgeye Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verilecek.

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