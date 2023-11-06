×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehide veda

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Zeytin Dalı Harekât#Şehit
Şehide veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:00

Van’ın Başkale ilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22) memleketi Kahramanmaraş’ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Şehidin cenazesi ilk olarak Göksun ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Duaların edilip helallik alınmasının ardından Ulu Cami’de tören yapıldı. Buradaki törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, milletvekilleri, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre askerler tarafından omuzlarda taşınan şehit Bektaş’ın cenazesi, götürüldüğü Huğtaş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

SURİYE’DEN ACI HABER

Suriye’de, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek (25) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Özbek’in şehadet haberi, memleketi Niğde’nin Yıldıztepe kasabası Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’nde oturan annesi Şerife ve babası Mustafa Özbek’e yetkililer tarafından ulaştırıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Özbek’in baba evinin bulunduğu bölgeye Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verilecek.

Haberin Devamı

Şehide veda

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Zeytin Dalı Harekât#Şehit

BAKMADAN GEÇME!