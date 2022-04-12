Şehide son veda

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Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’ne götürüldü. Cenaze törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Şehidin İstanbul Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olan babası Hamdi Şahin, annesi Merve Şahin ve eşi Gizem Şahin taziye dileklerini kabul etti.

GÖKÇE’Sİ YETİM KALDI

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze sırasında şehidin babası Hamdi Şahin askerlerin yardımıyla ayakta durabilirken, eşi Gizem Şahin ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Gözyaşları ve feryatlar arasında gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği’nde askeri merasimle defnedildi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin’in 2 yıl önce evlendiği ve Gökçe isminde 9 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

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Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın cenazesi ise önceki gün Osmaniye’de düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.