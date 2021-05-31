Şehide hazin veda

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in cenazesi, Ağrı’da düzenlenen törenin ardından dün memleketi Ankara’ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök katıldı. Şehidin oğulları 9 yaşındaki Deniz Arda ile 1.5 yaşındaki Güney Alp de cenaze töreninde yer aldı.

EŞİ ARKASINDAN KOŞTU

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasına götürülürken eşi Pelin Keleş, asker selamı verdi, annesi ise oğluna gözyaşlarıyla son kez el salladı. Geçit töreni sırasında koluna giren kadın jandarmalardan kurtulan Pelin Keleş, cenaze aracının peşinden koşarak, “Dur, nereye gidiyorsun, in aşağı, ne olur in” diye feryat etti. Şehit, Keçiören Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara