MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehide hazin veda
GeriGündem Şehide hazin veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehide hazin veda

Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
Şehide hazin veda

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinin kırsalındaki Eren-15 operasyonunda, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in cenazesi, Ağrı’da düzenlenen törenin ardından dün memleketi Ankara’ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’ndeki cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök katıldı. Şehidin oğulları 9 yaşındaki Deniz Arda ile 1.5 yaşındaki Güney Alp de cenaze töreninde yer aldı.

Şehide hazin veda

EŞİ ARKASINDAN KOŞTU

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasına götürülürken eşi Pelin Keleş, asker selamı verdi, annesi ise oğluna gözyaşlarıyla son kez el salladı. Geçit töreni sırasında koluna giren kadın jandarmalardan kurtulan Pelin Keleş, cenaze aracının peşinden koşarak, “Dur, nereye gidiyorsun, in aşağı, ne olur in” diye feryat etti. Şehit, Keçiören Bağlum Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehide hazin veda

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Mert Gökhan Koç
Mert Gökhan Koç
mkoc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi