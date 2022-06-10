Sefo konserinde bıçaklı kavga: Yaralılar var

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Altınordu Belediyesi'nce 19 Eylül Stadı'nda 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konserde son dönemde popüler şarkılarıyla öne çıkan Sefo, sahne aldı. Sefo sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda bazı gençler arasında 2 ayrı kavga çıktı. Kavgalarda A.D., H.Ö., T.A. ve B.G., bıçaklanarak yaralandı. Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.